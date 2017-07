Milano, in fiamme deposito di stoccaggio rifiuti a Bruzzano

Un incendio è divampato intorno alle 20 nel deposito di una ditta di Bruzzano , nel Milanese, che si occupa di trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti industriali. I vigili del fuoco, a causa della densa colonna di fumo che si è alzata dal capannone, hanno fatto evacuare un vicino palazzo di sei piani. Non si registrano feriti.

Sul posto si è racato anche l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano, Raffaele Todaro, insieme al presidente del Municipio IX Giuseppe Antonio Lardieri. Sul suo profilo Facebook l'assessore ha postato alcune immagini dell'alta colonna di fumo, visibile anche dai quartieri limitrofi come Niguarda e da paesi dell'hinterland come Baranzate.



E' il secondo incendio a distanza di qualche settimana divampato all'interno di una ditta di rifiuti nell'hinterland milanese. Il 7 luglio a prendere fuoco era stato un deposito per la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti a Senago.