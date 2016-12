Milano, è in buone condizioni il neonato abbandonato in un parco

12:12 - Lo hanno chiamato Alberto, pesa 2,7 chilogrammi ed è in buone condizioni di salute il neonato di circa una settimana abbandonato lunedì pomeriggio in un parco di Cormano, alle porte di Milano. Il piccolo non ha problemi di salute ed "è stato accudito con cura" fino al momento dell'abbandono, come conferma l'ospedale Niguarda dove si trova sotto osservazione. Tante le telefonate giunte alla struttura per l'adozione del bimbo.

Milano, il neonato abbandonato ha un nome: Alberto di Alessandra Rolla

Saranno però le autorità a gestire le procedure per l'affido e quindi l'eventuale adozione del bimbo, che nel frattempo continuerà ad essere accudito dal Niguarda.



"Alberto è sotto osservazione più per proteggerlo che per un reale bisogno di cure", spiegano i sanitari, che intanto stanno facendo tutti i controlli del caso per scoprire eventuali patologie congenite o eventuali infezioni contratte al momento del parto. I medici hanno stabilito che il piccolo non ha subito alcun tipo di maltrattamento prima di essere abbandonato.