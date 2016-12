Milano, donna incinta di due gemelli muore all'ospedale Policlinico: aperta un'inchiesta

Si era affidata alla procreazione medicalmente assistita per riuscire finalmente a coronare il sogno di diventare madre. Ma la donna, una 36enne della Valtellina (Sondrio), non ce l'ha fatta a superare una minaccia di parto prematuro e una successiva e improvvisa emorragia: è morta giovedì all'ospedale Policlinico di Milano, dove era ricoverata per complicazioni cominciate all'ospedale San Raffaele di Milano. Morti anche i due gemelli che aspettava.