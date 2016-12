Milano, coltello alla gola per rapinare i coetanei: in manette tre latinos ventenni

Per qualche cellulare e pochi contanti non esitavano a immobilizzare le loro vittime minacciandole con un coltello alla gola. Tre latinos sono finiti in manette dopo una serie di violente rapine messe in atto negli ultimi mesi a Milano. I giovani, tra i 17 e i 20 anni, erano guidati da un ecuadoregno che era stato cacciato dalla gang sudamericana Trebol perché troppo poco violento. Per dimostrare il contrario, il ragazzo ha quindi organizzato una sua banda.