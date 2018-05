Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati

Alcune centinaia di persone si sono radunate a Milano per il corteo degli antagonisti che, dalla Stazione Centrale, raggiungerà via Imbonati. La manifestazione è stata organizzata per contestare l'Eni e altre multinazionali. Polizia e carabinieri in tenuta antisommossa hanno blindato il corteo. In testa ai manifestanti una portavoce ha affermato: "Diciamo ai giornalisti di stare lontani, non li abbiamo mai potuti sopportare perché sono servi del sistema".

Milano, corteo in centro: si temono i Black Bloc Andrea Montanari 1 di 57 Andrea Montanari 2 di 57 Andrea Montanari 3 di 57 Andrea Montanari 4 di 57 Andrea Montanari 5 di 57 Andrea Montanari 6 di 57 Andrea Montanari 7 di 57 Andrea Montanari 8 di 57 Andrea Montanari 9 di 57 LaPresse 10 di 57 LaPresse 11 di 57 LaPresse 12 di 57 LaPresse 13 di 57 LaPresse 14 di 57 LaPresse 15 di 57 LaPresse 16 di 57 LaPresse 17 di 57 LaPresse 18 di 57 LaPresse 19 di 57 LaPresse 20 di 57 LaPresse 21 di 57 LaPresse 22 di 57 LaPresse 23 di 57 LaPresse 24 di 57 LaPresse 25 di 57 LaPresse 26 di 57 LaPresse 27 di 57 LaPresse 28 di 57 LaPresse 29 di 57 LaPresse 30 di 57 LaPresse 31 di 57 LaPresse 32 di 57 LaPresse 33 di 57 LaPresse 34 di 57 LaPresse 35 di 57 LaPresse 36 di 57 LaPresse 37 di 57 LaPresse 38 di 57 LaPresse 39 di 57 LaPresse 40 di 57 LaPresse 41 di 57 LaPresse 42 di 57 Ansa 43 di 57 Ansa 44 di 57 Ansa 45 di 57 Ansa 46 di 57 Ansa 47 di 57 Ansa 48 di 57 Ansa 49 di 57 Ansa 50 di 57 Ansa 51 di 57 Ansa 52 di 57 Ansa 53 di 57 Ansa 54 di 57 Ansa 55 di 57 Ansa 56 di 57 Ansa 57 di 57 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Cinque denunciati per possesso di spranghe e bastoni - Cinque persone sono state denunciate dalla Digos per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Erano in possesso di 27 bastoni, 10 spranghe e un coltello i 5 italiani appartenenti alla "area dura" anarchica. I cinque sono stati bloccati all'angolo fra via Lario e viale Stelvio, nella zona della manifestazione. In auto avevano bastoni, spranghe e il coltello, poi sequestrati. Sono stati identificati e quindi denunciati. La manifestazione si è poi svolta senza particolari problemi.



La mobilitazione, a cui hanno partecipato circa 200 persone, si è prima diretta verso il quartiere Isola e per poi raggiungere la via Carlo Imbonati. La polizia locale aveva in precedenza chiuso diverse strade lungo il percorso, come via Pola e via Alserio, e rimosso decine di auto che sono state spostate nelle vie limitrofe per prevenire danni.



Forse per attendere persone che poi non sono arrivate, la manifestazione è cominciata con quasi due ore di ritardo. Il corteo era titolato "Attacchiamo i padroni (prima gli italiani)" ed era organizzato da gruppi radicali della galassia anarchica "per rompere il silenzio sulle responsabilità dell'Eni e del governo italiano sulle pratiche neocolonialiste" in Africa in particolare. I manifestanti contestano, tra l'altro, gli accordi tra governo italiano e milizie locali in Libia sui migranti.