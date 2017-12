Milano, 34enne trovato morto in un bed & breakfast: indagini

Un 34enne pugliese è stato trovato morto con una profonda ferita al collo in un bed and breakfast di San Colombano al Lambro, nel Milanese. A dare l'allarme sono stati i proprietari dell'attività, che hanno sentito le urla dell'uomo e di un'altra ospite, una 42enne che era con lui. La donna, sotto shock e in stato confusionale, ha riferito ai carabinieri che il 34enne si è ucciso in preda a un raptus. La sua posizione è al vaglio degli investigatori.