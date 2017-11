Un'aggressione brutale nei pressi dell'ospedale Niguarda di Milano. Vittima è una peruviana di 21 anni, violentata tra i cespugli di un parco dopo che aveva appena finito di girare una parte come comparsa in una fiction ambientata all'interno della struttura sanitaria. Era già buio quando, vicino alla pista ciclabile, un uomo le si è parato davanti. Le ha puntato un coltello alla gola e, dopo averle rubato il cellulare, l'ha costretto a seguirlo in una zona appartata e l'ha stuprata.