Milano, 15enne investe la madre per errore: indagato per omicidio colposo

Un quindicenne di Legnano (Milano) che, salito sull'auto della madre nel piazzale di casa forse per provare a guidare, l'ha urtata ferendola in modo mortale, è indagato per omicidio colposo. La donna, 54 anni, cadendo ha battuto violentemente la testa ed è morta in ospedale dopo oltre quindici ore di coma. La Procura dei Minori di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo come "atto dovuto".