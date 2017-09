Un 40enne italiano è stato fermato dalla polizia con l'accusa di aver molestato mercoledì pomeriggio una ragazzina di 13 anni a Milano. La studentessa era stata aggredita nell'androne di casa dall'uomo, che poi era riuscito a fuggire. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero legami con le altre violenze avvenute in città di recente, a partire da quella subita da una bambina cinese in via Paolo Sarpi.

L'uomo era stato arrestato esattamente undici anni fa, il 26 settembre 2006, dagli investigatori della squadra mobile di Genova per 25 aggressioni compiute nel capoluogo ligure tra il 2004 e il 2006 ai danni di ragazzine tra i 13 e i 19 anni.



Alle indagini per individuare quello che i media avevano ribattezzato "il maniaco dell'ascensore", avevano collaborato anche i carabinieri. Condannato con rito abbreviato a 14 anni e 8 mesi per violenza sessuale, tentata violenza sessuale, violenza privata, lesioni e atti osceni in luogo pubblico, in Appello, il barista stupratore reo confesso si era visto ridurre la pena a 12 anni.



>br> Nell'agosto 2014, dopo circa otto anni, era uscito dal carcere di Chiavari (Genova). Ora gli investigatori sono già al lavoro per cercare di ricostruire che cosa abbia fatto in questi anni e se abbia colpito altre volte tra Genova e Milano.