12:17 - La perturbazione giunta sul Nord Italia, che nel fine settimana attraverserà tutta la penisola da nord a sud, porta in regalo ai numerosi appassionati degli sport invernali e agli operatori turistici delle località alpine le prime vere nevicate di questo inverno. Ma attenzione al rischio valanghe: pericolo in aumento per sabato con grado "3 marcato" (su una scala di 5) in gran parte dei settori alpini soprattutto oltre i 2.000 metri di quota.

Inizialmente venerdì la neve ha imbiancato le montagne della Valle d’Aosta e le Alpi occidentali, mentre sui settori alpini centro-orientali è caduta solo oltre 1400/1600 metri a causa delle temperature più miti (http://www.meteo.it/news/niente-gelo-in-arrivo-solo-un-clima-piu-invernale-6497.shtml). I venti di Scirocco, attivati sull’Italia dalla perturbazione, sono riusciti infatti a spingersi fino all’arco alpino orientale e addirittura a scavalcarlo, per poi ridiscendere oltre confine, nel Tirolo austriaco, sotto forma di venti tiepidi di Foehn: venerdì pomeriggio le stazioni meteo nella zona di Innsbruck hanno registrato temperature fino a 15 °C e intense raffiche di vento!



Ma nel corso della giornata di sabato, il graduale calo della quota delle nevicate, permetterà alla neve di imbiancare non soltanto i monti, ma anche la gran parte dei paesi dei fondovalle alpini; nella serata di sabato infatti, con l’arrivo sulle Alpi della massa d’aria di origine artica marittima, che segue la parte più intensa della perturbazione (il fronte freddo), le ultime nevicate riusciranno a spingersi fino ai 500/600 metri di quota sui rilievi della Lombardia e del Nordest.



Domenica, grazie al miglioramento delle condizioni meteo, si potranno ammirare i classici panorami da cartolina, richiamo irresistibile per gli amanti della montagna. Le condizioni che si verranno a creare con le nuove nevicate daranno però luogo a un sensibile aumento del rischio di valanghe. Gli esperti coordinati dall’AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) che si occupano di valutare tale rischio e di diffondere i relativi bollettini, ci avvertono infatti che il pericolo è previsto sabato in aumento, con grado di pericolo 3 – marcato (su una scala di 5 gradi) in gran parte dei settori alpini. Si potranno infatti verificare valanghe spontanee, soprattutto oltre i 2000 metri di quota, per la scarsa coesione tra i nuovi accumuli di neve fresca e gli strati di neve vecchia preesistenti che hanno subito l’azione del vento e dei cicli di fusione e rigelo.