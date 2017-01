Maxi operazione antidroga nel Bresciano, 12 persone in manette

Maxi operazione dei carabinieri di Brescia che ha portato all'arresto di 12 persone, ritenute responsabili di spaccio di cocaina, favoreggiamento, tentata rapina, detenzione abusiva di arma e intestazione fittizia di beni. Indagando su una tentata estorsione i militari hanno scoperto come il presunto responsabile, un calabrese 46enne, fosse al centro di una diffusa rete di spaccio attiva in Valtrompia e in Franciacorta.