Mantova, rinunciano alla pausa pranzo per pregare: tutto esaurito agli incontri

Un'affluenza così non se la aspettavano nemmeno in diocesi, con gli organizzatori che all'ultimo hanno dovuto trovare una sede più capiente. Perché i 150 posti previsti per gli incontri di preghiera a Mantova organizzati in pausa pranzo dal vescovo, Marco Busca, si sono rivelati ben presto troppo pochi. All'ultimo degli appuntamenti che si ripetono ogni venerdì per la Quaresima i presenti erano ben 400, ma di settimana in settimana il numero continua a crescere.