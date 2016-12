Indiano avrebbe dato fuoco alla moglie: lei in ospedale lo discolpa

Dopo una lite avrebbe cosparso la moglie di benzina e le avrebbe dato fuoco. E' accaduto in un'abitazione a Dello con protagonista una coppia di indiani. La donna, di 26 anni e madre di due bimbi di 2 e 4 anni, è ricoverata all'ospedale Civile di Brescia, mentre il marito è a disposizione dei carabinieri. "Non gli andava bene come si vestiva", ha raccontato il fratello della vittima. Ma lei lo ha smentito: "Ho fatto tutto da sola."