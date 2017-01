Guasto alla rete elettrica, in tilt la stazione centrale di Milano

Disagi per chi viaggia in treno a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione della stazione di Milano Centrale, che interessa i binari dall'1 al 12. Per far fronte all'emergenza le Ferrovie hanno riprogrammato le partenze dei treni ad Alta Velocità deviati sulla stazione di Porta Garibaldi. Deviazioni in altre stazioni anche per i treni regionali ed i convogli diretti in Svizzera, mentre i treni da e per Genova e Bologna restano fermi.