Expo, ok allontanamento antagonisti

Il giudice civile di Milano Caterina Centola ha convalidato il provvedimento di allontanamento di tre francesi di circa 30 anni bloccati dalla Digos nell'ambito dei controlli in vista dell'inaugurazione dell'Expo. I tre cittadini comunitari, che sono stati anche denunciati, in auto avevano materiale che sarebbe servito per fabbricare molotov. I loro comportamenti sono stati ritenuti una "concreta minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza".