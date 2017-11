Dionigi Tettamanzi, lʼex arcivescovo di Milano Ansa 1 di 10 Ansa 2 di 10 Ansa 3 di 10 Ansa 4 di 10 Ansa 5 di 10 Ansa 6 di 10 Ansa 7 di 10 Ansa 8 di 10 Ansa 9 di 10 Ansa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A dare la notizia della morte dell'arcivescovo emerito è stata l'Arcidiocesi di Milano. La Villa in Brianza dove viveva non era lontano da Renate, il paese dove era nato il 14 marzo 1934. Accanto a lui c'erano i familiari e Marina, la storica assistente.



Proprio venerdì si era saputo che le condizioni di salute di Tettamanzi si erano improvvisamente aggravate, come avevano comunicato il suo successore Scola e monsignor Mario Delpini, il nuovo arcivescovo, i quali avevano invitato la comunità diocesana a pregare per lui.



Il Papa: "Uno dei pastori più amabili e amati" - Papa Francesco ha inviato un messaggio per la morto di Tettamanzi al cardinale Angelo Scola, scrivendo: "Desidero esprimere le mie condoglianze ai familiari e a codesta comunità diocesana, che lo annovera tra i suoi figli più illustri e tra i suoi pastori più amabili e amati. Penso con affetto e ricordo con gratitudine l'intensa opera culturale e pastorale profusa da questo benemerito fratello che nella sua feconda esistenza ha testimoniato con gioia il Vangelo e servito docilmente la Chiesa".



I funerali martedì in Duomo - I funerali del cardinale saranno martedì alle 11 in Duomo a Milano. La cerimonia sarà presieduta da Angelo Scola e concelebrata, tra gli altri, dall'arcivescovo eletto di Milano, monsignor Delpini. Il cardinale sarà sepolto sul lato destro della cattedrale, ai piedi dell'altare Virgo Potens dove è presente anche l'urna del beato cardinale Schuster.