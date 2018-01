Droga e prostituzione, blitz nel nord Italia: oltre 50 arresti

Almeno 50 persone sono finite in manette, per traffico di droga e sfruttamento della prostituzione, in una serie di operazioni della polizia in diverse varie città del nord Italia. In azione le squadre mobili di Milano, Bologna e Lecco; eseguite perquisizioni in una decina di città. Poco meno della metà degli arresti, 21, sono stati eseguiti a Bologna: sgominate due organizzazioni di marocchini e albanesi che gestivano il traffico di droga dal Marocco.