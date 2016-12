Brescia, uccide la moglie e poi si schianta contromano sulla A4

Nella giornata di lunedì, la coppia avrebbe avuto una lite furibonda. Dopo aver compiuto l'omicidio, Piraccini ha chiamato il cognato: "Ho ucciso Marinella e adesso vado ad ammazzarmi".



La coppia abitava in una palazzina elegante e pare che la loro vita non fosse segnata da problemi particolari. I vicini di casa descrivono i due come "una coppia tranquilla e molto discreta". La donna lavorava come impiegata, mentre l'uomo era il titolare di una pizzeria da asporto in provincia e, secondo alcuni parenti, ultimamente stava affrontando un periodo di depressione legata ad alcuni problemi di salute.