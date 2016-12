Brescia, padre condannato per abusi: dopo 15 anni i figli ritrattano tutto

La vicenda, risalente a 15 anni fa, è avvenuta tra la Sardegna, terra d'origine della famiglia in questione, e Brescia, dove padre, madre e due figli hanno vissuto per anni e dove sono state depositate le prime denunce nei confronti del genitore, di 46 anni, oggi rinchiuso nel carcere di Sassari.



"Quello che avevamo detto io e mio fratello erano tutte invenzioni dettate da quello che mia madre ci diceva. Lei voleva allontanare mio padre e ci faceva dire che nostro padre abusava di noi", racconta oggi il figlio più grande, Gabriele, che ora ha 24 anni e che ha vissuto in comunità fino a 18 anni.



All'epoca dei fatti contestati al padre, Gabriele aveva 12 anni mentre il fratello Michele, oggi 21enne, aveva 9 anni. "Agli atti ci sono solo le dichiarazioni di due bambini e nessun'altra prova contro mio padre - spiega il ragazzo -. Nessuno ci ha mai chiesto di raccontare la nostra verità".



Per il legale del padre dei due ragazzi, l'avvocato bresciano Massimiliano Battagliola: "La clamorosa ritrattazione dei due figli a distanza di 15 anni oggi assume il valore di una nuova prova. Anche il memoriale che abbiamo ritrovato è un elemento assolutamente nuovo e per questo chiediamo alla Corte d'Appello di Roma la revisione del processo".