Brescia, lite per una ragazza: investe sette coetanei e poi scappa

Notte di paura ad Artogne, in provincia di Brescia, dove un giovane ha investito volutamente sette persone all'esterno di un locale probabilmente dopo una lite per una ragazza. Inseguito dal proprietario di un bar vicino, il pirata della strada è stato poi bloccato. I feriti, di età compresa fra i 17 e i 35 anni, sono stati trasportati in ospedale a Esine, Lovere e agli Spedali Civili di Brescia. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.