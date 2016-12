Brescia, furgone sbaglia manovra e abbatte un arco del 1400

Ha preso male le misure ma questa distrazione è costata cara: con un furgone un corriere ha abbattuto un arco medievale. E' successo a Balbiana di Manerba, nel Bresciano. L'autista, sembra al primo giorno di lavoro, non si è accorto che il mezzo che conduceva era più alto dell'arco e lo ha ridotto ad un ammasso di detriti. I vigili del fuoco intervenuti stavano anche per buttare via i detriti ma sono stati fermati dalla popolazione che ora spera nella ricostruzione da parte del ministero dei Beni Culturali.