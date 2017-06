Blitz in Comune a Piacenza, indagati 50 "furbetti del cartellino"

Cinquanta dipendenti del Comune di Piacenza sono indagati per falso e truffa. Secondo i pm della Procura erano soliti "timbrare il cartellino per poi uscire a farsi i fatti propri: c'era chi andava in palestra e chi a fare la spesa". Sono i primi dettagli rivelati dopo il blitz nella sede del Comune di polizia municipale e guardia di finanza. Si parla anche di alcuni casi di peculato: qualcuno avrebbe utilizzato mezzi di servizio per scopi non lavorativi.