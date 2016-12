Bergamo, in coma in seguito a un incidente: 27enne si risveglia dopo cinque anni

"C'è stato un momento in cui ci è stato proposto di portare Giorgio in istituto - ha aggiunto la donna a L'Eco di Bergamo - ma l'abbiamo portato a casa e coinvolto comunque nella nostra vita, nei nostri discorsi. Ci ha unito un invisibile, indistruttibile legame che ha dato un senso alla perseveranza dei medici e di quanti con noi non hanno mai smesso di sperare, mettendoci amore e non semplice compassione".



L'incredibile storia di Giorgio è stata presentata per la prima volta all'incontro annuale sulle cure per la riabilitazione organizzato a San Pellegrino dall'associazione Genesis, nata nel 1989 in seno alla clinica Quarenghi e impegnata per il recupero dell'handicap da trauma cranico. Durante la fase più acuta, il 27enne è stato seguito dei medici della Fondazione Maugeri di Pavia e poi dallo staff della clinica Quarenghi di San Pellegrino Terme.