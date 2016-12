Bardo,arrestato era "mente" attacco

Il marocchino arrestato dalla Digos a Gaggiano (Milano) per l'attentato al museo del Bardo di Tunisi si chiama Touil Abdelmajid. Secondo la procura tunisina è uno degli esecutori materiali dell'attacco. Era già stato identificato nel febbraio 2015 a Porto Empedocle dopo essere arrivato con un barcone. Aveva ricevuto un ordine di espulsione e sarebbe poi tornato in Tunisia per compiere l'attentato del 18 marzo.