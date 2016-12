04:17 - Una giovane sub di 35 anni è scomparsa nel lago di Como durante un'immersione di addestramento. La donna era in acqua con due compagni, uno dei quali era un istruttore che, per aiutarla, le ha passato il respiratore poi è salito in superficie troppo velocemente e ora versa in gravi condizioni. Nelle ricerche sono impegnati carabinieri, polizia, sommozzatori dei vigili del fuoco e un diving center.