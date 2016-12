foto Tgcom24 Correlati Tutto sul caso Yara 14:45 - Inquietante scoperta nella cappella dell'ospedale di Rho (in provincia di Milano). Sul registro, dove i fedeli lasciano i loro pensieri, qualcuno ha scritto la frase: "Qui è passato l'omicida di Yara Gambirasio, che Dio mi perdoni". La scoperta è stata fatta dal personale dell'ospedale che ha subito allertato la polizia. Il registro è ora nelle mani della Scientifica per tutti i rilievi del caso. - Inquietante scoperta nelladi(in provincia di Milano). Suldove i fedeli lasciano i loro pensieri, qualcuno ha scritto la frase: "". La scoperta è stata fatta dal personale dell'ospedale che ha subito allertato la polizia. Il registro è ora nelle mani dellaper tutti idel caso.

Stando a quanto emerso, il messaggio sarebbe stato scritto con una grafia leggibile e in perfetto italiano. Gli investigatori non escludono che si tratti "dell'atto di un mitomane, però tutto quello che c'è da fare lo faremo", ha detto Carmine Gallo, dirigente del commissariato Rho-Pero.



La scritta è stata scoperta dal cappellano dell'ospedale, che ha subito dato l'allarme. Sul registro delle visite sono già stati fatti i rilievi scientifici. Le impronte e le altre tracce rilevate verranno, comunque, incrociate con i dati raccolti dagli investigatori e dagli inquirenti di Bergamo. Inoltre sono stati acquisiti i filmati delle telecamere dell'azienda ospedaliera in provincia di Milano, che saranno esaminati.