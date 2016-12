foto Ansa Correlati Femminicidi, in 6 mesi uccise 81 donne 10:44 - Non sono bastate le lacrime e la supplica della moglie, nemmeno gli sguardi dei suoi figli di 15 e 9 anni. Dopo l'ennesima lite famigliare, Salvatore B., operaio trapanese di 47 anni residente a Vimercate in Brianza, ha prima picchiato la donna e poi l'ha violentata davanti ai suoi ragazzi. Datosi alla fuga, l'uomo è stato fermato dai carabinieri: a chiamare il 112, il più grande dei due fratellini. - Non sono bastate le lacrime e la supplica della moglie, nemmeno gli sguardi dei suoi figli di 15 e 9 anni. Dopo l'ennesima lite famigliare, Salvatore B., operaio trapanese di 47 anni residente a Vimercate in Brianza, ha prima picchiato la donna e poi l'ha violentata davanti ai suoi ragazzi. Datosi alla fuga, l'uomo è stato fermato dai carabinieri: a chiamare il 112, il più grande dei due fratellini.

L'uomo, pregiudicato, si era recato sabato sera a casa della moglie dalla quale si sta separando. Lì è scoppiata una lite furibonda terminata con la violenza di fronte agli sguardi dei figli. Consapevole di quanto fatto, Salvatore B. ha lasciato la casa e si è dato quindi alla fuga imboccando l'autostrada A4. Grazie alla telefonata del figlio 15enne, i carabinieri di Vimercate lo hanno però bloccato all'altezza di Trezzo sull'Adda in provincia di Milano. Ai militari l'uomo non ha opposto resistenza e si è giustificato: "Ero sconvolto, mi voleva lasciare, voleva dividersi e mandare all'aria il nostro matrimonio".

La donna, 43enne, è stata ricoverata alla clinica Mangiagalli di Milano per la cura delle ferite riportate durante al violenza. I medici hanno confermato lo stupro.