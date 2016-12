Milano, folle accoltella uomo al centro commerciale: "Non faccio sesso da anni"

foto Tgcom24

- Un uomo con problemi psicologici, nel Milanese, ha ferito a coltellate un cliente di un centro commerciale, che non aveva mai visto prima, e poi, una volta bloccato dalla polizia, ha riferito di averlo fatto perché "senza rapporti sessuali da sei anni". L'episodio è avvenuto nel centro commerciale Vulcano a Sesto S.Giovanni (Milano) mentre il malcapitato stava seduto su una panchina a guardare le vetrine e a riposarsi un po'. L'uomo ha precedenti per trattamenti sanitari obbligatori. La vittima, un commerciante di 58 anni, guarirà in 10 giorni.