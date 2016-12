Maxi sequestro di 700mila merendine avariate

- Blitz del Nas di Brescia che ha sequestrato 700mila merendine avariate. I carabinieri, con la collaborazione del personale della Asl, hanno individuato un magazzino alimentare, ricavato in un capannone industriale completamente abusivo, dove un'azienda operante nel settore dei prodotti dolciari aveva stoccato croissant e merendine varie confezionati (per un peso totale di oltre 20 tonnellate), detenuti in pessimo stato di conservazione.

I prodotti, parte dei quali recanti il termine minimo di conservazione scaduto di validità, erano accatastati alla rinfusa con imballaggi, materiali in disuso ed attrezzature meccaniche, all'interno della struttura priva di protezione contro l'ingresso di animali infestanti, soggetta a forti sbalzi termici e la cui copertura in eternit era in parte mancante.

Dagli accertamenti eseguiti, i Nas hanno potuto appurare che parte della merce, stoccata nel magazzino ormai da alcuni mesi, era costituita da merendine già inviate all'estero e respinte in quanto non conformi alla normativa del Paese destinatario.

L'operazione, denominata "Dolce forno", ha consentito ai Carabinieri del Nas di Brescia ed all'Asl, di sequestrare l'intero quantitativo di prodotto, del valore di circa 700mila euro, e di denunciare all'Autorità Giudiziaria il titolare dell'azienda dolciaria per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Ulteriori indagini serviranno per accertare la provenienza e la destinazione dei prodotti dolciari.