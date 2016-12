foto LaPresse

13:04

- Uno studente dell'Università Bocconi è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Questura di Milano per aver rubato alcuni computer a suoi compagni nella sala studi dell'ateneo milanese. Il giovane approfittava della pausa pranzo per sottrarre i pc. Ad incastrarlo ci sono anche dei video. Luca E. ha 22 anni e viene da una famiglia benestante di Napoli. Laureato in Economia con 110 e lode, è iscritto ad un corso di specializzazione.