18:48

- Nuova tentata violenza a Milano. Una 24enne che lavora come commessa in un negozio della Stazione Centrale è stata aggredita da uno straniero, che ha tentato di stuprarla. L'uomo, un marocchino, è stato arrestato dalla Polfer che ha impedito lo stupro. Tutto è accaduto mentre la commessa attendeva l'apertura del negozio. L'uomo l'ha presa per il collo, gettata a terra e ha cercato di spogliarla ma è stato bloccato.