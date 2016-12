foto Facebook

- Non sono bastate le scuse. Il segretario della Lega Nord di Rovato, nel Bresciano, ha dovuto dimettersi per la gaffe clamorosa di un commento su Facebook. Stefano Venturi aveva scritto: Terremoto nel Nord Italia. Ci scusiamo per i disagi, ma la Padania si sta staccando (la prossima volta faremo più piano)". "Questi gesti non possono essere tollerati dalla Lega", ha detto il segretario provinciale, Fabio Rolfi.