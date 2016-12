Rapinata la moglie del gioielliere Buccellati

foto Ap/Lapresse 13:07 - Furto da 10 milioni ai danni della famiglia di gioiellieri Buccellati, a Milano. Ad agire sarebbero stati dei banditi su due auto che dopo aver tamponato l'auto di Rosa Maria Buccellati, 52 anni, hanno preso un trolley con gioielli e oggetti d'antiquariato che la donna teneva a fianco, sul sedile passeggero. Il fatto è avvenuto ieri sera in pieno centro. La vittima stava rientrando a casa a bordo della sua Bmw, dopo aver partecipato a una fiera. - Furto da 10 milioni ai danni della famiglia di gioiellieri Buccellati, a Milano. Ad agire sarebbero stati dei banditi su due auto che dopo aver tamponato l'auto di Rosa Maria Buccellati, 52 anni, hanno preso un trolley con gioielli e oggetti d'antiquariato che la donna teneva a fianco, sul sedile passeggero. Il fatto è avvenuto ieri sera in pieno centro. La vittima stava rientrando a casa a bordo della sua Bmw, dopo aver partecipato a una fiera.

Secondo gli investigatori, i ladri, che avrebbero seguito dalla rassegna d'antiquariato la donna, hanno pianificato il furto nei minimi dettagli a bordo di due vetture: la prima ha tamponato l'auto della Buccellati mentre attendeva sul passo carraio sotto casa l'apertura del cancello elettrico, la seconda è rimasta col motore acceso per raccogliere il complice con il trolley.



Subito dopo il tamponamento, poi, una donna, forse una sudamericana, è scesa dalla macchina per chiedere scusa alla gioielliera, mentre il suo complice, cercando di non dare nell'occhio, si è avvicinato alla Bmw e fulmineamente ha aperto lo sportello, lato passeggero, portando via il trolley carico di preziosi.



La proprietaria ha provato vanamente a rincorrerlo. Tornando indietro, la titolare ha visto ripartire anche la prima auto, e solo in quel momento ha collegato le cose.