foto Ansa

01:01

- Ancora violenze nella discoteca "Mega Show" di Forcola, in Valtellina. Un giovane di nazionalità marocchina, per un apprezzamento a una ragazza, ha spaccato in testa una bottiglia di vetro a un ecuadoregno, procurandogli diversi tagli. Quest'ultimo è stato ricoverato all'ospedale di Sondrio per diverse lesioni. In pochi minuti nel locale pubblico la lite è degenerata in una maxi rissa, con diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.