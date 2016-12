Brescia, la sexy barista in tribunale

- Laura Maggi, la sexy barista che ha dato scandalo in un piccolo comune del Bresciano, torna a far parlare di sé. Niente abiti succinti, però. La giovane infatti è passata dal bancone del bar a un'aula di tribunale, dove è atteso l'esito del ricorso che lei stessa ha presentato dopo essere stata condannata a tremila euro di multa e due anni senza patente per essere stata beccata alla guida in stato di ebbrezza.

"Mi hanno già ritirato la patente tre volte", raccontava proprio Laura ai microfoni delle Iene . Un'intervista del tutto casuale registrata a un posto di blocco dove si trovava anche la troupe del programma impegnata in un servizio sulle stragi del sabato sera.Qualche assaggio di troppo nel preparare i cocktail o un brindisi inaspettato con le decine di uomini giunti a Bagnolo Mella per vederla, ora potrebbero costarle davvero cari. Perché, anche se da quando le sue foto sono su tutti i giornali gli affari nel locale vanno a gonfie vele, per Laura tremila euro non sono pochi. E i due anni senza la patente? Nessun problema, tra i ragazzi di Bagnolo sembra sia già iniziata la gara per farle da autista.