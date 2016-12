foto Ansa Correlati Estorsione a Trezeguet, condannato Corona 14:38 - Fabrizio Corona è una persona pericolosa che va sottoposta a sorveglianza speciale. Lo ha detto la Procura di Milano chiedendo l'applicazione della misura di prevenzione per l'ex fotografo dei vip. Al provvedimento devono essere sottoposte le persone che risultano "pericolose per la sicurezza pubblica" e coloro "che sono dediti alla commissione di reati". La Procura ha chiesto anche l'obbligo di soggiorno: ora la parola passa al Tribunale. - Fabrizio Corona è una persona pericolosa che va sottoposta a sorveglianza speciale. Lo ha detto la Procura di Milano chiedendo l'applicazione della misura di prevenzione per l'ex fotografo dei vip. Al provvedimento devono essere sottoposte le persone che risultano "pericolose per la sicurezza pubblica" e coloro "che sono dediti alla commissione di reati". La Procura ha chiesto anche l'obbligo di soggiorno: ora la parola passa al Tribunale.

La sorveglianza speciale consiste in tutta una serie di limitazioni, come l'obbligo di trovarsi un lavoro, la prescrizione di non accompagnarsi con pregiudicati e di non frequentare determinati luoghi. Nel caso di Corona, la Procura ha chiesto anche che sia disposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, quindi Milano. Nelle scorse settimane, la Questura gli aveva ritirato il passaporto, un 'atto dovuto' dopo l'ordine di esecuzione con sospensione fatto pervenire a Corona dal sostituto pg di Milano, Antonio Lamanna, per la condanna definitiva a un anno e 5 mesi per la vicenda dei foto-ricatti e per due patteggiamenti definitivi per spendita di denaro falso.



Un totale di circa 2 anni e 8 mesi da non scontare in carcere (perche' sotto i 3 anni) e per cui l'agente fotografico ha potuto chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali. L' udienza al Tribunale di Sorveglianza non è stata ancora fissata. Corona e' stato, tra le altre cose, condannato in primo grado per bancarotta a 4 anni e a 5 anni in appello a Torino per estorsione a David Trezeguet.