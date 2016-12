Milano, 67enne incensurato ucciso a coltellate e abbandonato in auto: colpo letale alla gola

foto Ansa

19:23

- Il cadavere insanguinato di un uomo è stato rinvenuto in un'auto parcheggiata nella zona Est di Milano, in via Casasco. Il corpo era riverso all'interno di una Ford. La vittima, uccisa con colpi di arma da taglio, aveva anche un cordino attorcigliato attorno al collo che terminava nella sua bocca. L'uomo non aveva con sè i documenti ma secondo gli inquirenti si tratta di Cesare Mori, 67 anni, originario del Cremonese ma residente a Milano