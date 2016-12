Pacco diplomatico con 40 kg di coca, 5 arresti

foto Guardia di Finanza di Fiumicino 09:31 - Sembrava un pacco diplomatico e in apparenza conteneva materiale promozionale sulle isole Galapagos. Ma il plico arrivato a Milano dall'Ecuador in realtà aveva al suo interno 40 chili di cocaina liquida nascosta nel rivestimento interno di 80 boccali artigianali. E così cinque ecuadoriani sono stati arrestati dalla polizia del commissariato di Bonola. - Sembrava un pacco diplomatico e in apparenza conteneva materiale promozionale sulle isole Galapagos. Ma il plico arrivato a Milano dall'Ecuador in realtà aveva al suo interno 40 chili di cocaina liquida nascosta nel rivestimento interno di 80 boccali artigianali. E così cinque ecuadoriani sono stati arrestati dalla polizia del commissariato di Bonola.

L'indagine, battezzata operazione Carribean, è scattata a giugno dopo un arresto della Guardia di finanza. E già a settembre era stato preso un corriere cubano arrivato da Santo Domingo con due chili di cocaina.



Questa volta uno degli esponenti della banda, un attore e regista teatrale di 34 anni, è andato in Ecuador per preparare la nuova spedizione. Sfruttando la sua professione, l'uomo ha instaurato un rapporto di lavoro con dipendenti del Consolato di via Pisani.



L'obiettivo era proprio quello di coprire l'arrivo della droga mascherandolo con un "pacco diplomatico". In effetti il ministero ecuadoriano degli Affari esteri, completamente all'oscuro del progetto criminale della banda, ha autorizzato dietro pagamento l'uso del canale diplomatico. All'interno, però, ci doveva essere materiale promozionale da utilizzare durante una manifestazione sulla cultura e le tradizioni delle Galapagos.



Quando la spedizione ha raggiunto Linate, a metà gennaio, gli addetti della Dogana e i militari della Guardia di finanza hanno trovato i boccali con la droga. Poi il pubblico ministero ha disposto il fermo dei cinque ecuadoriani perché riteneva che ci fosse pericolo di fuga. Per loro l'accusa è di detenzione finalizzata allo spaccio di droga con l'aggravante dell'ingente quantità.