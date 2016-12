Caso Mills, chiesta la prescrizione

13:00

- La difesa di Silvio Berlusconi ne ha chiesto il proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato al processo Mills. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. "Mi accingo a chiedere a questo tribunale una sentenza di non luogo a procedere - ha detto l'avvocato Longo - per intervenuta prescrizione".