Bergamo, scomparsa ragazza 17enne

- Allarme a Ciserano (Bergamo) per la scomparsa di una 17enne. L. L. frequenta il Liceo linguistico Simone Weil di Treviglio e abita nella località di Zingonia con la madre e due fratelli. La ragazza, alta 1 metro e 60, occhi e capelli neri, è uscita da casa sabato mattina per fare la spesa e non è più rientrata. La madre ha trovato la borsa della spesa davanti alla porta di casa: all'interno c'erano anche il portafogli della figlia e i documenti.