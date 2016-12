Milano, 41enne arrestato muore

11:10

- Un 41enne è morto a Milano dopo aver dato in escandescenze mentre la polizia, chiamata dai vicini di casa, lo stava immobilizzando. Quando ha visto la polizia il 41enne è rientrato in casa e si è ferito con un coltello; a quel punto gli agenti l'hanno ammanettato. L'uomo, in passato in cura alla clinica San Raffaele Turro per abuso di alcol e sostanze stupefacenti, è stato stroncato da un malore, causato forse da un mix di droga e alcol.