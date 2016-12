Droga sul campo da rugby: 35 in manette

foto Ap/Lapresse 08:23 - I carabinieri di Piacenza hanno arrestato 35 persone per detenzione e spaccio di stupefacenti, smantellando un consistente giro di droga, soprattutto cocaina, che veniva spacciata in occasione di incontri di rugby e durante concerti. Tredici rugbisti di squadre di serie A, B e C sarebbero coinvolti nell'indagine. In manette anche una campionessa italiana e vicecampionessa europea di "natural body building" over 52 kg. - I carabinieri di Piacenza hanno arrestato 35 persone per detenzione e spaccio di stupefacenti, smantellando un consistente giro di droga, soprattutto cocaina, che veniva spacciata in occasione di incontri di rugby e durante concerti. Tredici rugbisti di squadre di serie A, B e C sarebbero coinvolti nell'indagine. In manette anche una campionessa italiana e vicecampionessa europea di "natural body building" over 52 kg.

L'operazione, estesa anche alle province di Parma, Varese, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi e Milano, è stata chiamata "Flanker", dal ruolo in campo di uno dei principali protagonisti della vicenda. Come secondo lavoro il rugbysta faceva il buttafuori in alcuni locali notturni e, insieme ad altri indagati, si occupava della security nell'ambito di importanti eventi musicali in tutta Italia, approfittandone per smerciare stupefacenti ai concerti delle star, inconsapevoli di quanto avveniva.



Una misura cautelare di interdizione dalla professione e di limitazione della libertà personale è stata poi notificata a un'avvocatessa del foro di Piacenza, per gli illeciti rapporti a favore degli spacciatori.