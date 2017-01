Allerta ghiaccio a Milano: messi in campo 107 veicoli spargisale

a Protezione civile ha lanciato in via precauzionale un'allerta ghiaccio dalle 4 alle 9 di lunedì visto che, pur in presenza di una bassa percentuale di umidità nell'aria, si prevede che le temperature in città scenderanno fino a 5 gradi sotto zero. Lo rende noto Palazzo Marino. Per prevenire disagi ed eventuali incidenti l'amministrazione ha predisposto l'impiego di uomini e mezzi Amsa, fino a oltre 210 operatori e 107 veicoli spargisale.