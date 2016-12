Yara, Dna scagiona pedofilo 50enne

15:44 - Il 50enne nato a Padova e ora agli arresti nel carcere francese di Bourges con l'accusa di pedofilia non sarebbe il killer di Yara Gambirasio. A segnare l'ennesimo flop nelle indagini sull'omicidio della ragazzina di Brembate sono gli esiti dell'esame del Dna, anticipati dalla trasmissione Quarto Grado. L'uomo era finito tra i sospettati per la sua passione della ginnastica artistica e per una vera ossessione su Yara.