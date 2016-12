Varese, 17enne scomparsa da giorni L'appello della sorella: "Torna a casa"

15:49 - Ancora nessuna notizia di Alessandra Guerra, la 17enne scomparsa 10 giorni fa dalla comunità per minori "La casa tra i castagni" di Castellanza (Varese). La giovane si sarebbe allontanata volontariamente: con lei l'amica Emilia Nuredini, sua coetanea. I carabinieri di Busto Arsizio stanno investigando, ma per ora le ricerche non hanno prodotto risultati. La sorella, Gloria Salzano, lancia un appello: "Torna a casa".

La famiglia della giovane è preoccupata, ma non perde le speranze. In paese distribuisce volantini con la foto della 17enne. Alessandra è alta un metro e 70, capelli neri lunghi e ricci, occhi verdi. La sorella invita chi ha informazioni a contattare i carabinieri.



L'assessore ai servizi sociali di Castellanza, Matteo Sommaruga, ha voluto anche lui rivolgere un appello alle due giovani: "Chiedo loro di non avere remore a tornare. Non saranno certamente sgridate per il gesto che hanno compiuto". "Siamo tutti molti preoccupati - afferma a La Provincia di Varese - ed escludo che si siano allontanate da 'La casa tra i castagni' per problemi all'interno della comunità".