Pavia, docente costringe alunno a strisciare davanti ai compagni

12:29 - Un alunno di una scuola media di Vigevano, in provincia di Pavia, è stato costretto da un professore per punizione a strisciare davanti ai suoi compagni, in ginocchio con le mani congiunte, come se stesse pregando. Il dirigente scolastico provinciale ha parlato di "comportamenti intollerabili" e starebbe valutando provvedimenti disciplinari nei confronti del docente.

Come racconta "La Provincia Pavese", l'episodio è accaduto in una classe terza della scuola media Bussi di Vigevano e l'alunno sarebbe stato punito in questo modo per un insulto a una compagna. Secondo quanto riferito non si tratterebbe del primo episodio simile da parte dello stesso docente, che in altre occasioni avrebbe perfino costretto alcuni studenti a schiaffeggiarsi.