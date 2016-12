Milano, torna dall'America per un funerale e finisce in cella

14:01 - Sono passati quindici anni ma, a quanto pare, al giovane emigrato dall'Italia agli Usa non è andata giù come è finita con la ex fidanzata. L'uomo, infatti, rientrato a Milano per l'ultimo addio a un parente incontra la donna in questione. Pur essendosi fatto una famiglia in America, prova talmente rancore per la ex che, quando se la trova davanti con indosso dei regali fatti proprio da lui in passato e un anello al dito, perde la testa. Scattano una serie di insulti e successivamente telefonate anonime, lettere e minacce. Stremata la ex lo denuncia e l'uomo viene arrestato per il reato di stalking. Per lui otto mesi di reclusione: tre in cella e gli altri da scontare a casa del padre.