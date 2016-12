Milano, tenta di stuprare un'operaia: donna salvata dai carabinieri

09:18 - Terribile nottata per un'operaia, di 32 anni, che stava facendo ritorno a casa, a San Giuliano Milanese, dopo il suo turno di lavoro. La donna mentre aspettava l'autobus alla fermata Milano-Rogoredo è stata vittima di uno stupratore marocchino ubriaco, Mohamed Omar, ora alla sbarra. L'uomo alla fermata ha raggiunto la 32enne e ha iniziato a importunarla: bloccandola e tentando di violentarla.

Lei a quel punto ha cercato di reagire con forza ma l'uomo l'ha inseguita; in quei lunghissimi minuti si è divincolata altre volte, correndo in mezzo alla strada e urlando. Due nordafricani sono intervenuti, provando a fermarlo, ma lui li ha urlato contro qualcosa in arabo e li ha cacciati.



Poco dopo è anche passata un'auto con a bordo alcuni giovani, che però non si è fermata. Infine, quando l'aggressore le stava ormai togliendo i pantaloni è passata una "gazzella" del Radiomobile che l'ha salvata arrestando il 32enne con precedenti per stupro e senza fissa dimora.