Pedofilia, quattro arresti tra Lazio e Liguria: preso anche un prete

Nel corso di un'operazione contro la pedofilia coordinata dalla Procura di Milano, la polizia ha arrestato 4 persone tra cui un sacerdote. Il religioso è finito in manette ad Alassio, in provincia di Savona: è un 49enne accusato di cessione aggravata di materiale pedopornografico. Gli altri tre arrestati (due disoccupati di 58 e 51 anni, e un operaio, 51) sono stati bloccati a Bordighera (Imperia), Lariano (Roma) e Roma.

L'accusa contestata al sacerdote, la "cessione aggravata di materiale pedopornografico", prevede l'aver trattato materiale con "minori di anni 16" e in "numero maggiore di tre".



Il gip di Milano che sta coordinando l'operazione ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una trentina di persone in tutto: presunti pedofili accusati di essere dediti all'acquisizione o al traffico di materiale video via Web.