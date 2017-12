Grandinata sulla A12 in Liguria, 20 feriti in un maxitamponamento

Un'improvvisa grandinata sull'autostrada A12 tra Deiva Marina e Carrodano, in Liguria, ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto una decina di auto causando il ferimento di una ventina di persone. Dieci feriti sono stati trasportati in codice giallo o verde agli ospedali de La Spezia, Sarzana e Lavagna, mentre altre dieci persone sono state assistite sul posto. L'autostrada è rimasta chiusa per circa due ore.